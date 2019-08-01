Лесные пожары
Путин и Трамп провели телефонные переговорыРИА Новости вчера в 16:33
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомостивчера в 17:03
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