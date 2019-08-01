с чего всё началось

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Происшествия Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Политика МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.

Экономика Новые законы в России вступают в силу в августе В России с августа в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.

Общество Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Здоровье Не менее 70% граждан РФ знают, что такое рак Почти 70 процентов российских граждан знают, что такое рак: они сталкивались с этим заболеванием сами, либо в их окружении был больной, который был заражен этой болезнью.

Армия и оружие Минобороны испытало «военный интернет» Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.

Здоровье В одном из районов Приморья введен режим ЧС В одном из хозяйств Пограничного района в связи с обнаружением опасного заболевания введен режим ЧС, сообщает PRIMPRESS.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Шоу-бизнес Климова с дочерью пришли на свадьбу в платьях одного размера На своей странице в Instagram актриса разместила свежий снимок, где они с дочерью пришли на вечеринку по случаю свадьбы друзей.

Наука Как основатель Groupon хочет победить рак с помощью больших данных Лефкофски отказывается сообщить размер выручки, однако говорит, что получает семизначные выплаты от нескольких крупнейших производителей лекарств против рака.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Космос В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.

Политика Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.

Политика В Нур-Султане начались переговоры по Сирии Делегации России и Ирана проводят двустороннюю встречу "на полях" тринадцатого раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.

Происшествия В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.