Лесные пожары

Путин и Трамп провели телефонные переговорыРИА Новости вчера в 16:33

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Во время разговора американский лидер предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами.
Читать в источнике
Комментировать229
с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается
 на сайте Кремля.
Ведомостивчера в 17:03

Подробнее о событии

Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

Lenta.ru00:18

В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин по телефону обсудили вопросы торговли

ТАССвчера в 22:53

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Интерфакс00:30

Белый дом сообщил детали разговора Трампа с Путиным

РБКвчера в 22:54

В Белом доме раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным

Газета.Ru01:34

В Белом доме рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

РИА Новостивчера в 23:20

В Белом доме рассказали подробности разговора Путина и Трампа

RT на русскомвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь

Обновлено в 00:41
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск

Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты

На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
Обновлено в 02:09
Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»

Обновлено вчера в 11:20
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году

От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате

Обновлено в 01:37
Экономика

Новые законы в России вступают в силу в августе

В России с августа в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.
Обновлено в 00:48
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"

Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено вчера в 17:10
Здоровье

Не менее 70% граждан РФ знают, что такое рак

Почти 70 процентов российских граждан знают, что такое рак: они сталкивались с этим заболеванием сами, либо в их окружении был больной, который был заражен этой болезнью.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Минобороны испытало «военный интернет»

Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
Обновлено в 02:03
Здоровье

В одном из районов Приморья введен режим ЧС

В одном из хозяйств Пограничного района в связи с обнаружением опасного заболевания введен режим ЧС, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 02:18
Общество

Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни

Обновлено в 01:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Климова с дочерью пришли на свадьбу в платьях одного размера

На своей странице в Instagram актриса разместила свежий снимок, где они с дочерью пришли на вечеринку по случаю свадьбы друзей.
Обновлено вчера в 15:29
Наука

Как основатель Groupon хочет победить рак с помощью больших данных

Лефкофски отказывается сообщить размер выручки, однако говорит, что получает семизначные выплаты от нескольких крупнейших производителей лекарств против рака.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено вчера в 09:18
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Политика

Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.
Обновлено в 02:21
Политика

В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Делегации России и Ирана проводят двустороннюю встречу "на полях" тринадцатого раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет

В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Обновлено в 00:17
Авто

В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей

Действующие нормы страхования в России не предусматривают специального регулирования для беспилотных автомобилей, отметили в пресс-службе Минфина.
Обновлено вчера в 20:01
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное