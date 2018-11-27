Политика
Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки".
РИА Новости17:25
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Политика
Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным
Обновлено в 19:00
Политика
Суд арестовал 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы
Суд арестовал 12 из 24 моряков военно-морских сил Украины, которые были задержаны за нарушение государственной границы России, передает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Политика
Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России
«Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях.
Обновлено в 18:57
Политика
Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину
Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.
Обновлено в 17:52
Политика
WikiLeaks поспорила на $1 млн, что Ассанж не встречался с Манафортом
Организация WikiLeaks заявила, что готова поставить миллион долларов на то, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не встречался с основателем организации Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 18:36
Политика
Россия и Аргентина обсуждают строительство АЭС
В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".
Обновлено в 19:08
Политика
Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.
Обновлено в 18:31
Политика
СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Обновлено в 19:04
Политика
Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства
Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 18:14
Политика
Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 19:01
Политика
В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду
Во вторник в Вашингтоне в центре CSIS состоялась дискуссия на тему глобальной безопасности с участием отставных американских чиновников и экспертов.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд
«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 18:13
Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 18:16
Политика
Минфин США оштрафовал Cobham за сотрудничество с «Алмаз-Антеем»
Минфин США оштрафовал компанию Cobham на 87,5 тысячи долларов за нарушения антироссийских санкций, в частности, за сотрудничество его бывшей дочерней компании с Aeroflex/Metelics с дочкой российского "Алмаз-Антея", говорится в документе на сайте ведомства.
Обновлено в 18:26