Позднее президент США отметил, что не знает, сумеет ли он "обменяться любезностями" с российским лидером. Отмена встречи Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе американской стороны.

Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20

Политика Политика В Германии призвали закрыть порты для российских судов Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политика Политика Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс Въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения, сообщила в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Политика Политика Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.

Политика Политика РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.

Политика Политика Песков рассказал о письме Коэна в Кремль Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков Страны G7 приняли совместное заявление по инциденту в Керченском проливе. Документ также призывает к предотвращению дальнейшей эскалации.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

Политика Политика Полетевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом.

Армия и оружие Армия и оружие В ООН сообщили об обстреле гуманитарной группы в Сирии Миссия ООН в Сирии заявила об обстреле гуманитарной группы в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика «Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика Политика СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Политика Политика Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово» Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Политика Политика РФПИ: Саудовская Аравия может нарастить свои инвестиции в Россию Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на увеличение объема инвестиций в российские проекты со стороны Саудовской Аравии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей