Политика
Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20Телеканал 360° 01:19
Путин и Трамп появились на официальной церемонии фотографирования вместе и что-то обсуждали. Затем глава Белого дома похлопал российского лидера по плечу и президенты разошлись по местам.
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Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 00:19
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Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Путин проводит встречу с Терезой Мэй
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
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Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
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Происшествия
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд
Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.
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Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
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Футбол
Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб
Обновлено в 03:29
Космос
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре
Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
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Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям в Сирии
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Правительство России решило не продлевать заморозку цен на топливо
Федеральные СМИ сообщают, что на сегодняшнем совещании в кабинете министров, которое прошло под председательством вице-премьера Антона Силуанова, решили больше не подписывать соглашение с нефтяниками.
Обновлено 25 июня в 09:00
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Политика
Ляшко обвинил Зеленского в госизмене
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко попросил правоохранительные органы проверить слова президента страны Владимира Зеленского о том, что он знал о предстоящем возврате России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Обновлено в 04:07
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и ветре
МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре, о чем говориться в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина заявила, что не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц
Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина заявила, что не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц Напомним, что Таня Терешина замужем за 24-летним бизнесменом Олегом Курбатовым.
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Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
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Футбол
Ривалдо: Месси уже достаточно сделал, чтобы получить «Золотой мяч»
В любом случае, если сборная Аргентины одержит победу в Кубке Америки, что, несомненно, станет огромной заслугой Месси, это почти гарантирует ему еще один Золотой мяч, - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50