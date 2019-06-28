Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20Российская газета вчера в 23:40

Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся.

Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке. Владимир Путин и Дональд Трамп пришли на церемонию фотографирования участников "Большой двадцатки" вместе.

Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20

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