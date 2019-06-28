Политика
Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20Российская газета вчера в 23:40
Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке. Владимир Путин и Дональд Трамп пришли на церемонию фотографирования участников "Большой двадцатки" вместе.
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Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 00:19
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Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проводят обыски
В подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
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Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35
В документе указано «ограничение на передачу самолётов F-35». В поддержку такого решения высказались 86 сенаторов, против — восемь.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин назвал имена мировых лидеров, которые его восхищают
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе
Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.
Обновлено в 01:43
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
Обновлено вчера в 13:20
Общество
ФАС займется блокировкой сайтов с незаконной рекламой интернет-казино
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Обновлено в 02:49
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Орешкин заявил об отсутствии единой позиции по ВТО на G20
Страны G20 на первом заседнии саммита в Осаке не смогли выработать консолидированную позицию по реформированию Всемирной торговой организации, сообщил глава Минэнокомразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:59
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17