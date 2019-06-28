Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20RT на русском вчера в 23:27

Ранее Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с Путиным на полях саммита G20. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров США и России запланирована на 28 июня, после первого заседания саммита G20.

Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20

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