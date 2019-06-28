Политика
Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20RT на русском вчера в 23:27
Ранее Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с Путиным на полях саммита G20. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров США и России запланирована на 28 июня, после первого заседания саммита G20.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Мария Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Власти Москвы создали каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати
Власти Москвы выпустили каталог, посвященный развитию промышленной 3D-печати.
Обновлено 25 июня в 09:23
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
В Башкирии грядет аномально жаркая погода
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Здоровье
Инструкция E1.RU: почему ошейник от клещей нельзя снимать с собаки и чем для кошек опасны комары
Ошейники для собак и кошек могут обладать акарицидными свойствами и/или репеллентными.
Обновлено в 00:00
Космос
Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС
Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
После катастрофы Ан-24 в Бурятии медпомощь понадобилась 33 людям
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В ближайшие дни на юге Сахалина будет сыро, а на севере – сухо
В субботу на юг Сахалина с Японского моря распространится область низкого давления с фронтальными разделами.
Обновлено вчера в 23:47
Культура
Владимир Меньшов и Вера Алентова открыли самое большое граффити в Южно-Сахалинске
Режиссер картины Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова сегодня, 28 июня, открыли самое большое из пяти граффити проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска» и увековечили свои подписи на стене.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Банк Казани увеличил максимальные суммы по потребкредитам
Банк Казани увеличил максимальные суммы по потребительским кредитам «Доверительный» и «Рефинансирование кредитов» без залога.
Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено вчера в 06:22