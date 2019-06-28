Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряковГазета.Ru вчера в 12:00
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась. Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом.Интерфаксвчера в 11:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области
"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено 27 июня в 20:39
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Транспорт
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
США впервые перебросили истребители F-22 в Катар
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП
Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в Нормандском формате
Обновлено вчера в 11:14
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»
Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
«Барселона» может подписать сына Хаджи
Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме
Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner исчезли рейсы в Крым
Сервис по поиску авиабилетов Skyscanner исключил их поисковой системы билеты в Симферополь.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Баскетбол
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.
Обновлено 26 июня в 18:46
Наука
Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми
Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
Обновлено 26 июня в 00:16