Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась. Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.

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