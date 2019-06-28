Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряковГазета.Ru вчера в 12:00

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.
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с чего всё началось

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась. Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом.
Интерфаксвчера в 11:32

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Путин обсудил с Трампом освобождение украинских моряков

Коммерсантъвчера в 12:59

Трамп получил разъяснения по задержанию украинских провокаторов

Вести.Ruвчера в 12:07

Трамп вспомнил об украинских моряках на встрече с Путиным

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РБКвчера в 12:02

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

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Телеканал 360°вчера в 12:04

Путин на переговорах с Трампом разъяснил позицию России по теме украинских моряков

ТАССвчера в 11:21
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Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
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Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
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Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
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Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Обновлено вчера в 21:36
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В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек

В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.
Обновлено вчера в 07:50
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
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Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
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Медики назвали диету, которая избавит от проблем с желудком

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Трамп: на переговорах с Путиным многое достигнуто в сфере торговли

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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
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Дженнифер Лопес поставила жениху жесткий ультиматум

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Политика

Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.
Обновлено 27 июня в 03:43
Общество

Гостей саммита G20 накормили цветами

В качестве основного блюда участники саммита могли попробовать куриный балантин, ризотто с листьями шисо, фаршированные тофу с цветками цуккини и настурции.
Обновлено вчера в 11:34
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Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

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В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
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С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
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В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
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