Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряковГазета.Ru 12:00

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.
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Путин обсудил с Трампом освобождение украинских моряков

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Песков рассказал о желании Трампа исправить ситуацию

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Трамп вспомнил об украинских моряках на встрече с Путиным

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Путин и Трамп обсудили в Осаке ситуацию с украинскими моряками

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ТАСС11:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
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Обновлено вчера в 21:00
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