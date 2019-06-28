Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряковГазета.Ru 12:00
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась. Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом.Интерфакс11:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:58, Вашингтон
Гаджеты
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Политика
МИД Грузии отказался гарантировать безопасность россиян
Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Политика
Туск прокомментировал мнение Путина об изжившей себя либеральной идее
ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу мнения президента России Владимира Путина, который заявил, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:26
Авто
Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Чехлы iFixit: покажут внутренности вашего айфона
Зимой этого года, организация выпустила обои с внутренностями айфона.
Обновлено в 18:16
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Политика
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено в 07:34
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Спорт
Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр
Сборная России записала в свой актив девять наград за шестой день Европейских игр в Минске (Белоруссия).
Обновлено вчера в 15:12
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18