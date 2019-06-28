Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряковГазета.Ru 12:00
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Пескова, тема была затронута Трампом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Политика
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Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
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Политика
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Авто
Модель Opel Astra нового поколения появится в 2021 году
Компания Opel завершает работу над новым поколением Opel Astra.
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В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
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Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину
Ранее 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не получал от «Нафтогаза Украины» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договорится по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 11:44
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
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Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Общество
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Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Политика
Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство
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Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Политика
Крым подсчитал ущерб за период нахождения в составе Украины
Сумма экономических потерь Крыма за 23 года нахождения в составе независимой Украины составила 2,5 триллиона рублей.
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