Политика

Путин и Трамп обсудили смену посла США в МосквеГазета.Ru 06:47

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин и Трамп обсудили отставку посла США в Москве

Газета.Ru07:14

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Коммерсантъ01:48

CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

РБК03:40

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Интерфакс03:32

Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

Взгляд.ру00:59

СМИ: Трамп обсудил с Путиным нового посла США

РЕН ТВ01:34

CNN: Трамп обсудил с Путиным по телефону 31 июля нового посла США в России

ТАСС01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн

Посол США пришелся не по вкусу Кремлю

Вести.UZ04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Футбол

«Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани

Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.
Обновлено в 03:41
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»

Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Обновлено в 02:40
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Наука

Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила

Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.
Обновлено 01 августа в 10:46
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Общество

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Единоборства

Следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать Куинтон Джексон

Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Происшествия

Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы

Обновлено в 03:22
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия

Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь

По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Авто

Тюнеры представили «боевой» Hummer H1 Mil-Spec

Специалисты ателье Mil-Spec Automotive представили «боевую» версию культового Hummer H1.
Обновлено вчера в 16:26
Космос

Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность

"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье

Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии

Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 07:05
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Интернет

В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим

Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Барселона» опубликовала детали сделки по трансферу Малкома в «Зенит»

Сегодня, 2 августа, бразильский нападающий Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» и подписал пятилетнее соглашение.
Обновлено вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное