Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в МосквеГазета.Ru 06:47
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
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