Лесные пожары
Путин и Трамп обсудили пожары в СибириГазета.Ru вчера в 21:06
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. При этом американский лидер предложил посодействовать России в борьбе с лесными пожарами на территории Сибири.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомостивчера в 17:03
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