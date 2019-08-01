Лесные пожары

Путин и Трамп обсудили пожары в СибириГазета.Ru вчера в 21:06

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. При этом американский лидер предложил посодействовать России в борьбе с лесными пожарами на территории Сибири.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается
 на сайте Кремля.
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