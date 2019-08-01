с чего всё началось

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. При этом американский лидер предложил посодействовать России в борьбе с лесными пожарами на территории Сибири.

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

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