с чего всё началось

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.

Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

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