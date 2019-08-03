Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в РоссииВести.Ru 03:45
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана. Дипломат покинет свой пост через несколько месяцев. Путин и Трамп не назвали кандидата на эту должность, уточняет CNN.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
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Армия и оружие
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Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
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38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
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Путин поприветствовал участников АрМИ-2019
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Пятых Армейских международных игр, которые стартовали 3 августа.
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Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.
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