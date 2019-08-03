Политика

Путин и Трамп обсудили отставку посла США в РоссииВести.Ru 03:45

Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана. Дипломат покинет свой пост через несколько месяцев. Путин и Трамп не назвали кандидата на эту должность, уточняет CNN.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

Взгляд.ру00:59

CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

РБК03:40

CNN: Трамп обсудил с Путиным по телефону 31 июля нового посла США в России

ТАСС01:01

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Коммерсантъ01:48

СМИ: Трамп обсудил с Путиным нового посла США

РЕН ТВ01:34

Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ

Газета.Ru01:15

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Интерфакс03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн

Посол США пришелся не по вкусу Кремлю

Вести.UZ04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Обновлено в 02:42
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

США сделали исключения из санкций против России

США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Общество

В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»

Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Технологии

Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp

Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Американская сеть Facebook планирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 03:59
Политика

США могут отказать Лондону в торговой сделке из-за цифрового налога

Администрация американского президента предупредила Лондон о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между странами, если Великобритания введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 04:41
Политика

Вячеслав Володин: выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга — важный шаг в реализации Союзного договора

По словам Вячеслава Володина, «решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»

Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

При хлопке газа в жилом доме под Владимиром обрушилась стена

Обновлено в 04:21
Авто

Citroen анонсировал новинку, которая будет заменой модели С4

В 2020 году компания Citroen заменит хэтчбек C4 «знаменательным автомобилем».
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено вчера в 12:44
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе

Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем

Актриса Валентина Рубцова, которая стала широко известна после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в студии программы «Судьба человека» рассказала о знакомстве со своим супругом.
Обновлено вчера в 10:02
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Здоровье

Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России

На втором месте по количеству летальных исходов находится рак легких, на третьем — рак желудка.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Путин поприветствовал участников АрМИ-2019

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Пятых Армейских международных игр, которые стартовали 3 августа.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди

Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.
Обновлено в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное