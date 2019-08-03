Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана. Дипломат покинет свой пост через несколько месяцев. Путин и Трамп не назвали кандидата на эту должность, уточняет CNN.

Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России

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