Политика
Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20Телеканал 360° 01:19
Путин и Трамп появились на официальной церемонии фотографирования вместе и что-то обсуждали. Затем глава Белого дома похлопал российского лидера по плечу и президенты разошлись по местам.
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Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 00:19
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Политика
Трамп, Абэ и Моди провели встречу на саммите G20 в Осаке
Обновлено в 01:06
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Пьяные водители станут пассажирами надолго
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Культура
Руководителем Пермской оперы может стать финский дирижер
Новым руководителем Пермского театра оперы и балета может стать 33-летний финский дирижер Сантту-Матиас Роували.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
Роспотребнадзор примет участие в совещании по вакцинам против Эболы в ДРК
Делегация Роспотребнадзора примет участие в совещании по использованию вакцин против Эболы в Киншасе 28-29 июня в связи со вспышкой вируса в Конго, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места
В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции
Обновлено вчера в 21:36
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Мария Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено вчера в 18:13
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Происшествия
В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски
В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено вчера в 06:29
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
В России создали «невидимый» для самолетов радар
Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32