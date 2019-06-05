Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.
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Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола
Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня
Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика
О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле
Обновлено в 12:45
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено в 20:50
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:20
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:14
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки
Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки.
Обновлено в 09:51
Технологии
Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге
Как передает агентство ТАСС, помимо этого также была подтверждена техническая возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет
В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
Футбол
Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран
Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
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Обновлено в 07:24
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45