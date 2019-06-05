Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Мы ставили задачу достичь уровня 100 млрд. долларов торгового оборота. Благодаря усилиям наших команд, мы превысили эту планку. Это 108 миллиардов долларов. Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших с вами команд. В значительной степени это и ваш личный вклад в эту работу.

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

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