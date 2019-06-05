Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.
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В Большом театре Путин и Си Цзиньпин прослушали российско-китайскую «Калинку»
Московский Комсомолец14:36
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Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
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Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
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ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
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Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»
Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
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Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год
Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
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Культура
Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35
Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей московских театров
Как передает Би-би-си, Михалков, который руководит Театром киноактера, в прошлом году отчитался о доходе более чем в 529 миллионов рублей, и эта публикация тогда вызвала большой резонанс.
Обновлено в 13:31
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
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Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24