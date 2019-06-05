Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Комсомольская правда08:10

После переговоров Путина с главой КНР подписаны торговые соглашения и заявления

Коммерсантъ12:41

В Большом театре Путин и Си Цзиньпин прослушали российско-китайскую «Калинку»

Московский Комсомолец14:36

России на руку тарифные войны США и Китая

News.ru12:04

Россия и Китай будут обмениваться законами о регулировании информпространства

Ведомости13:17

Путин и Си Цзиньпин осмотрели внедорожники Haval и уехали из Кремля на лимузине Aurus

ТАСС13:43

Россия и КНР заявили о приверженности соглашению по ядерной программе Ирана

РИА Новости11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Авто

Журналистам попался прототип обновленного электромобиля Renault Zoe

Обновлено в 03:50
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Технологии

Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег

Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 13:49
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Политика

Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы

Обновлено в 11:11
Теннис

Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июня, из-за дождя.
Обновлено в 12:12
Политика

Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год

Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 12:05
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35

Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:48
Общество

Декларация Никиты Михалкова исчезла из сведений о доходах руководителей московских театров

Как передает Би-би-си, Михалков, который руководит Театром киноактера, в прошлом году отчитался о доходе более чем в 529 миллионов рублей, и эта публикация тогда вызвала большой резонанс.
Обновлено в 13:31
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип

Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика

В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»

Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное