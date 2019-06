Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).

Naughty Dog объявила о скором отключении мультиплеерных серверов сразу трёх своих проектов для PS3: Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: A Drake's Deception и The Last of Us.