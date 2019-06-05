Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

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