Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Происшествия ФСБ задержала начальника колонии в Копейске Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Футбол Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Авто Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.

Кино Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Транспорт В российских поездах появились вагоны с ароматизацией Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.

Футбол Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.

Политика Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Армия и оружие Нормандскую операцию готовили два года Основными силами союзников, принявшими участие в Нормандской операции, были армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).