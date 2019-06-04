Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.
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Россия и Китай будут обмениваться законами о регулировании информпространства

Ведомости13:17

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая образцом для других стран

Московский Комсомолец17:14

Председатель КНР уверен, что отношения Москвы и Пекина - образец для других стран

ТАСС15:03

Си Цзиньпин призвал РФ и Китай беречь отношения «как зеницу ока»

Life.ru17:10

России на руку тарифные войны США и Китая

News.ru12:04

Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Комсомольская правда08:10

После переговоров Путина с главой КНР подписаны торговые соглашения и заявления

Коммерсантъ12:41
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Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика

Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено в 12:26
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Происшествия

ФСБ задержала начальника колонии в Копейске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Авто

Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана

В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.
Обновлено в 04:43
Кино

Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека

Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Транспорт

В российских поездах появились вагоны с ароматизацией

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 06:47
Футбол

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Происшествия

Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа

В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Общество

Выпускники в Приамурье впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Обновлено в 02:03
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 09:02
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Нормандскую операцию готовили два года

Основными силами союзников, принявшими участие в Нормандской операции, были армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.
Обновлено в 17:27
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Игры

17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2

Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено в 19:00
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