Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в КремлеТАСС 07:59
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России.
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Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика
Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено в 12:26
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана
В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.
Обновлено в 04:43
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Транспорт
В российских поездах появились вагоны с ароматизацией
Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 06:47
Футбол
Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
Обновлено в 12:59
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа
В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 09:02
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Нормандскую операцию готовили два года
Основными силами союзников, принявшими участие в Нормандской операции, были армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.
Обновлено в 17:27
Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Игры
17 свежих концептов Beyond Good & Evil 2
Хоть Beyond Good & Evil 2 не привезут на Е3 2019, создатели амбициозного сиквела сегодня провели сорокаминутную трансляцию, в рамках которой в основном рассказывали о мире игры и его жителях.
Обновлено в 13:13