Политика

Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянамРоссийская газета 06:25

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня. Почетный караул, встречающий высокого гостя у трапа в правительственном терминале аэропорта "Внуково", исполнил гимны двух стран.
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Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Газета.Ru08:10

Путин и Си Цзиньпин встретились в Большом кремлёвском дворце

News.ru07:46

Си Цзиньпин уверен, что отношения России и Китая выдержали испытание временем

ТАСС08:08

В Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин

Московский Комсомолец05:18

Си Цзиньпин предрек светлое будущее российско-китайским отношениям

РИА Новости08:18

Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам

Российская газета06:25

Си Цзиньпин заявил, что ему дорога дружба с Путиным

Коммерсантъвчера в 19:30
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Политика

Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму

Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Общество

Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом

Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Политика

Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского

Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Космос

Китай запустил ракету в космос с морской платформы

Ракета "Чанчжэн-11" была запущена с морской платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено в 04:12
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Энергетика

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Наука

Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры

Обновлено в 03:48
Общество

Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»

Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Общество

Врачи назвали самые полезные ягоды

Обновлено в 00:13
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Хоккей

В тренерский штаб ярославского «Локомотива» вошел Дмитрий Красоткин

Официально объявлено, кто войдет в тренерский штаб "Локомотива" в сезоне 2019-2020.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
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