Политика
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянамРоссийская газета 06:25
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 5 июня в полдень в Москву с государственным визитом, который продлится до 7 июня. Почетный караул, встречающий высокого гостя у трапа в правительственном терминале аэропорта "Внуково", исполнил гимны двух стран.
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Политика
Обсуждать нечего: Матвиенко ответила Зеленскому по Крыму
Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, — решение состоялось.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса
Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Космос
Китай запустил ракету в космос с морской платформы
Ракета "Чанчжэн-11" была запущена с морской платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено в 04:12
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов сырья в США
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:40
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры
Обновлено в 03:48
Общество
Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»
Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Общество
Врачи назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 00:13
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Хоккей
В тренерский штаб ярославского «Локомотива» вошел Дмитрий Красоткин
Официально объявлено, кто войдет в тренерский штаб "Локомотива" в сезоне 2019-2020.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15