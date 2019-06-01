Политика
Путин и Си Цзиньпин провели встречу с участниками Российско-китайского энергетического форумаRT на русском 06:43
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились с участниками II Российско-китайского энергетического форума.
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