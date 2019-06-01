Политика

Путин и Си Цзиньпин провели встречу с участниками Российско-китайского энергетического форумаRT на русском 06:43

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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились с участниками II Российско-китайского энергетического форума.
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Си Цзиньпин провел 3 дня в России. Что он делал и о чем говорил с Путиным?

Регионы России13:35

Встреча Путина и Си Цзиньпина с участниками II Российско-Китайского энергетического форума

ТАСС06:43

Путин и Си Цзиньпин провели встречу с участниками Российско-китайского энергетического форума

RT на русском06:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:21, Ашберн
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