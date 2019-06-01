Политика
Путин и Си Цзиньпин провели встречу с участниками Российско-китайского энергетического форумаRT на русском 06:43
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились с участниками II Российско-китайского энергетического форума. Среди них топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний.
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Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни.
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Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
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Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца
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Политика
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
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Планировавшего взрыв в центре Нью-Йорка мужчину задержало ФБР
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Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой
Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
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Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
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Теннис
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Обновлено в 06:53
Политика
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Футбол
«Реал» представил новую домашнюю форму
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Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Шоу-бизнес
Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену
У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.
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Вышел трейлер финального сезона «Джессики Джонс»
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
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Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
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Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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