Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопаркеРоссийская газета 14:07

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели двух больших панд в Московском зоопарке. С завтрашнего дня полюбоваться на бамбуковых медведей сможет каждый посетитель. Лидеры приехали на президентском лимузине "Аурус" с двумя флагами.

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

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