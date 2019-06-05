Политика
Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопаркеРоссийская газета 14:07
Путин и Си Цзиньпин первыми увидели двух больших панд в Московском зоопарке. С завтрашнего дня полюбоваться на бамбуковых медведей сможет каждый посетитель. Лидеры приехали на президентском лимузине "Аурус" с двумя флагами.
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Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Пиар-директор продюсера группы "На-На" Бари Алибасова опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что тот якобы скончался.
Обновлено в 15:38
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол
Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками
Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей
В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.
Обновлено в 14:36
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Наука
Ученые вырастили «правильные» мини-мозги в биореакторе
Как показал масштабный анализ экспрессии генов в отдельных клетках мини-мозгов, в течение шести месяцев в составе таких органоидов воспроизводимо формируется клеточное разнообразие коры головного мозга человека.
Обновлено в 13:05
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Экономика
Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании
Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.
Обновлено в 15:19
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Общество
ВШЭ расформирует департамент политологии
Высшая школа экономики (ВШЭ) объединит департамент политической науки и департамент государственного и муниципального управления.
Обновлено в 16:25
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Игры
В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019
Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Кино
Кинопремьеры недели: «Рокетмен», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и новый фильм Брайана Де Пальмы
Кинопремьеры этой недели: «Люди Икс: Тёмный Феникс», байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» и «Домино» - новое творение Брайана Де Пальмы.
Обновлено в 08:25
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Общество
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму
Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58