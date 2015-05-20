Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на пандИнтерфакс вчера в 13:25
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем. Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения у нее будет 30 июля.
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Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц
Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено 04 июня в 15:04
Космос
Самарские школьники познакомились с космосом на экскурсии в планетарии
Самарские школьники узнали больше о космосе на экскурсии в планетарии.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей
СМИ отправляют в отставку из «Авангарда» Сушинского и Хацея
Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Глава МИД России провозгласил начало большого исторического периода
Мировая тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Задержан начальник колонии Копейска
5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01