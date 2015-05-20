Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на пандИнтерфакс вчера в 13:25

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем. Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения у нее будет 30 июля.

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

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