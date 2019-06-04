Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуостровеРИА Новости вчера в 09:05
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".
Обновлено в 06:07
Путешествия
Проживание на российских курортах оказалось дороже, чем за границей
По данным сервиса Ostrovok.ru, за год цены на номера в российских гостиницах выросли в среднем на 28%, тогда как на зарубежных курортах — только на 9%. Рост цен на отели за границей связан с колебаниями курса валют, а рост цен на гостиницы в России — с повышением ставки НДС.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Шойгу заявил, что обстановка на границах СНГ напряженная
Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Политика
Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады
Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
Обновлено в 07:57
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Политика
МТС и Huawei займутся развитием 5G в России
Китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Общество
Глазные капли станут незаконными в России
Глазные капли, обезболивающие и противоэпилептические препараты окажутся вне закона.
Обновлено в 10:35
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы
Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
Обновлено в 11:27
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено в 11:28
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат
Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Культура
В казанской ГСИ откроется выставка группы художников AES+F – они выставлялись на Венецианской биеннале и работали с Fendi
В казанской галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка Inverso Mundus художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес).
Обновлено в 10:30
Политика
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американцы готовы "бросить России вызов в Арктике".
Обновлено в 10:04
Наука
Исследователи: Сначала появились перья, а потом птицы
Обновлено в 11:59
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.
Обновлено в 11:24
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55