Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуостровеРИА Новости вчера в 09:05

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

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