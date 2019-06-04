Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуостровеРИА Новости вчера в 09:05
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Футбол
Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Футбол
В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор
Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 06:26
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Авто
General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины
В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой
Обновлено в 06:44
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Экономика
Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы
Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Обновлено в 10:31
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Экономика
Всемирный банк указал на рекордный рост российской экономики
Рекордный рост экономики России в 2018 году зафиксировал Всемирный банк.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Футбол
«Буффон» официально покинул «ПСЖ»
Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Обновлено в 11:53
Происшествия
СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
Обновлено в 11:48
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14