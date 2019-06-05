Политика

Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопаркеНТВ 13:45

Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд. Торжественная церемония состоялась в павильоне, который был специально подготовлен для самки Диндин и самца Жуи.
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Путин и Си Цзиньпин посетили фотовыставку

Газета.Ru15:57

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ТАСС13:36

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Российская газета14:07

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Путин назвал передачу Китаем двух панд жестом доверия и дружбы

РИА Новости11:24

Жест большой дружбы: Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке

РЕН ТВ14:24
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Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
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Обновлено вчера в 07:07
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Павел Дацюк официально стал игроком «Автомобилиста»

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Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

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Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
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Происшествия

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Общество

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Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
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Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60

Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.
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Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
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Здоровье

Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня

Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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Что ждет "Хакасэнерго" готово к открытому конструктивному диалогу с жителями региона, оперативному принятию мер на обращения и запросы потребителей.
Обновлено в 21:54
Футбол

Неймар получил травму в матче с Катаром

Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено в 22:00
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato.
Обновлено в 17:50
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
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Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите

Обновлено в 21:57
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Общество

Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе

В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысяч обращений, из которых 23,3 тысяч (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено в 21:46
Экономика

РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak

Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:41
Политика

Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Общество

Холмское МУП ЖКХ «Мастер» гасит старые долги и копит новые

3 июня в арбитражном суде Сахалинской области было рассмотрено заявление управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области о признании МУП ЖКХ "Мастер" (Холмск) банкротом.
Обновлено в 22:19
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