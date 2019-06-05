Политика
Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопаркеНТВ 13:45
Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд. Торжественная церемония состоялась в павильоне, который был специально подготовлен для самки Диндин и самца Жуи.
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Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Хоккей
Павел Дацюк официально стал игроком «Автомобилиста»
Обновлено в 09:20
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Футбол
Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран
Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено в 21:40
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60
Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 02:19
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня
Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Экономика
Директор «Хакасэнерго» выходит на прямой диалог с населением
Что ждет "Хакасэнерго" готово к открытому конструктивному диалогу с жителями региона, оперативному принятию мер на обращения и запросы потребителей.
Обновлено в 21:54
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено в 22:00
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысяч обращений, из которых 23,3 тысяч (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено в 21:46
Экономика
РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak
Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:41
Политика
Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Холмское МУП ЖКХ «Мастер» гасит старые долги и копит новые
3 июня в арбитражном суде Сахалинской области было рассмотрено заявление управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области о признании МУП ЖКХ "Мастер" (Холмск) банкротом.
Обновлено в 22:19