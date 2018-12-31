Политика
Путин и Пашинян договорились о цене на газ
Путин и Пашинян договорились о цене на газАБН06:42
Президент России Владимир Путин и врио премьер-министра Армении Никол Пашинян договорились о цене на российский газ. Об этом Пашинян сообщил в понедельник на своей странице в Facebook. Политики провели два телефонных разговора на тему стоимости газа, передает ТАСС.
АБН06:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика
Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.
Обновлено в 18:43
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено в 16:19
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Кино
Назван главный российский фильм 2018 года
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал главный российский фильм 2018 года.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов
Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено в 18:54
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Обновлено в 15:08
Происшествия
Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено в 18:59
Политика
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
Обновлено в 14:33
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о попытке изнасилования
Суд в штате Массачусетс (США) отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, который просил освободить его от необходимости присутствовать на заседании по делу о домогательствах.
Обновлено в 18:52
Финансы
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в новогоднюю ночь в квартире жилой пятиэтажки на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 18:18
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Экономика
В России стартовала пенсионная реформа
В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Обновлено в 16:00
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Общество
В Абхазии заявили об обесточивании всех выявленных «майнинговых ферм»
Энергетическая компания «Черноморэнерго» заявила, что прекратила подачу электроэнергии на все обнаруженные на территории республики фермы по майнингу криптовалют.
Обновлено в 16:01
Общество
С 1 января вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребёнком
В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тыс рублей.
Обновлено в 19:20
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, заявила, что уходит в отставку.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости
Обновлено в 12:47
Хоккей
Почему стоит смотреть матч Россия – Канада на МЧМ-2019
Только на МЧМ Канада может бояться Россию Нам всем бы хотелось считать, что в хоккее для канадцев нет принципиальнее соперника, чем Россия.
Обновлено в 08:00
Политика
Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Политика
Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Число жертв при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 4
16 человек эвакуированы, им оказана амбулаторная помощь.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40