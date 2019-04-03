Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работуТАСС 05:11

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
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Владимир Путин
Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
— Владимир ПутинТК Звезда 06:02

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