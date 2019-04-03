Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работуТАСС 05:11
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
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Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Музыка
В БЗК продолжается благотворительный проект «Открытые репетиции»
В Большом зале Консерватории продолжается благотворительный проект Московского симфонического оркестра под управлением Павла Когана «Открытые репетиции».
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Польша взяла под защиту россиянина, вывезшего из Швеции своих детей
Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и троих его дочерей, которых он вывез из Швеции, где дети были помещены в приемную семью.
Обновлено в 13:19
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Наука
Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю
Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Политика
США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле
Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Экономика
Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48