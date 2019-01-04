Политика
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в СирииТАСС07:05
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
ТАСС07:05
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Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
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Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
Американский лидер Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
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Политика
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Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
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Арестованный за шпионаж американец оказался гражданином еще двух стран
Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином трех стран. Изначально было известно об американском гражданстве Уилона.
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Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
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Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
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Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
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Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
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Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
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Армия и оружие
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В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
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«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо»
Лидер Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Москве проиграл местному «Динамо».
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Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Хоккей
RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США
Обновлено в 10:45
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги
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Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы.
Обновлено в 15:20
Хоккей
Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
Арбитры полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между национальными командами России и США не засчитали гол в исполнении Никиты Шашкова.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Общество
Некоторые министерства и госкомитеты переедут в «Москва-Сити»
В результате правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в "Москва-Сити" центральных аппаратов этих министерств.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выделят помощь из Резервного фонда
Резервный фонд российского правительства направит адресную матпомощь пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и семьям погибших.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Компания Xiaomi сделает смартфоны Redmi отдельным брендом
Модель мобильных устройств Redmi китайской компании Xiaomi сделают отдельным брендом.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Запрет на посещение цирка детьми предложили ввести в России
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Петербурге проверяют сообщения о массовой драке в метро
Полиция Петербурга проводит проверку информации о массовой драке в метро, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 13:21