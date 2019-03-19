Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 мартаАМИТЕЛ 22:12

с чего всё началось

Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.

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