Политика
Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 мартаАМИТЕЛ 22:12
Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана. О телефонном разговоре лидеров ранее рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, но не раскрыл его содержания.
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Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 10:21
с чего всё началось
«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.RT на русском13:35
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