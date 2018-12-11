Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор
Газета.Ru
вчера в 16:23

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Газета.Ruвчера в 16:23

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RT на русскомвчера в 14:29

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ТАССвчера в 14:22

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

РИА Новостивчера в 14:22
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