Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор
Газета.Ru
16:23

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Газета.Ru16:23
с чего всё началось
В сообщении на сайте Кремля говорится
, что Путин и Меркель выразили заинтересованность в недопущении эскалации ситуации в Азово-Черноморской акватории и разрешении проблем, «ставших следствием провокационных действий украинских властей».
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