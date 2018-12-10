Политика
Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. Мировые лидеры обсудили инцидент в Керченском проливе, также затрагивалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ситуация в Сирии.
РИА Новости14:22
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Армия и оружие
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Отменный пункт: могут ли быть перенесены выборы на Украине
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Американский журнал Time объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года", публикуемый изданием ежегодно - он отмечает личность или явление, которые оказывали в подходящем к концу году наиболее влияние на мир, причем как хорошее, так и плохое - по мнению редакторов журнала, разумеется.
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Делегация израильских военных прибудет в Москву во вторник
Делегация высокопоставленных военных направится во вторник, 11 декабря, в Москву, где состоятся переговоры с российскими коллегами.
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Политика
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Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов, Москва настаивает на полном и безоговорочном восстановлении полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:07