Политика

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Черноморско-Азовском регионе
Вести.Ru
14:59

В ходе разговора собеседники выразили общую заинтересованность в недопущении эскалации ситуации в Черномоорско-Азовском регионе. Президент России и канцлер Германии затронули также тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ситуацию в Сирии.
Вести.Ru14:59

Подробнее о событии

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года

РБК15:52

Путин и Меркель обсудили конфликт в Крыму

Телеканал 360°15:27

Путин и Меркель обсудили провокацию Украины в Черном море и Сирию

Известия15:19

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Черноморско-Азовском регионе

Вести.Ru14:59

Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

RT на русском14:29

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru16:23

Меркель и Путин обсудили вопрос транзита газа через Украину после 2019 года

ТАСС14:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 17:25
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 17:23
Политика

Стороны по делу Бутиной запросили слушания по сделке со следствием

Обвинение и защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной подали в суд совместное ходатайство о назначении слушаний по сделке обвиняемой со следствием.
Обновлено в 17:26
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 17:05
Политика

Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено в 17:34
Политика

Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 17:08
Политика

Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Армения не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом, сообщил в понедельник, 10 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
Обновлено в 14:01
Политика

СБУ обвинила УПЦ МП в ведении войны против Украины

«Структуры Московского патриархата целенаправленно используются высшим политическим руководством и спецслужбами РФ для ведения гибридной войны против Украины», — сказано в буклетах СБУ.
Обновлено в 17:36
Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 15:44
Политика

Комиссар Катани запугал СБУ: Микеле Плачидо сочли угрозой для Украины

Комиссар Катани из сериала "Спрут" угрожает безопасности Украины.
Обновлено в 17:13
Политика

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор

Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.
Обновлено в 16:44
Политика

Песков: Путин может прийти на прощание с Алексеевой

"Не исключаю, конечно, тем более, что будет день, во многом посвященный правозащитной тематике", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин церемонию прощания с известной правозащитницей.
Обновлено в 17:22
Политика

Чижов: РФ не устроит частичное восстановление полномочий в ПАСЕ

Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов, Москва настаивает на полном и безоговорочном восстановлении полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:57
ещё по теме
Главное