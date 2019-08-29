Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - по инициативе Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и ключевые региональные проблемы.
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Путин и Меркель обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»

Известия08:25

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Интерфакс06:32

Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»

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Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку», Сирию и Ливию

ТАСС06:12

Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

RT на русском06:10

Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине

РБК06:14

Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии

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