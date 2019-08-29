Политика
Российская газетаПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - по инициативе Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и ключевые региональные проблемы.
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Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Экономика
Выпуск авто в Великобритании упал в июле почти на 11%
В июле 2019 года производство автомобилей в Великобритании сократилось почти на 11% в годовом выражении, до 108 239 штук.
Саминвестор 09:18
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Политика
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
iReactor 07:39
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Происшествия
В Челябинске сняли видео о том, как вести себя с полицейскими
Российская газета 07:24
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Здоровье
Уникальную операцию на позвоночнике впервые провели российские хирурги
Царьград вчера в 22:48
Здоровье
Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов
В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Армия и оружие
В Хакасии на Енисее прошли масштабные учения
ИА Хакасия 07:56
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино
Ефремов оценил свое «участие» в трейлере «Ангелов Чарли»
Народные новости 09:15
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42