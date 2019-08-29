Политика
Российская газетаПутин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - по инициативе Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и ключевые региональные проблемы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили нарушения санитарных норм у 98% столичных торговых точек, готовящих и продающих шаурму, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 12:19
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Технологии
В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть
Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:49
Здоровье
Найден виновный в срыве поставок лекарств для тюменских онкобольных
По информации представителей «Медицинского города», перебои с поставками лекарств для онкобольных произошел по вине производителя.
NashGorod.ru 08:17
Интернет
YouTube Premium будет бесплатным
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
Политика
Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Лавджой завершил карьеру
В 2016 году Лавджой выиграл Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга». Также он играл за «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Даллас».
Sports.ru 12:06
Авто
Компания Great Wall представила пикап P-Series
В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe 04:24
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Политика
Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона
RT на русском 11:25
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации
Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС 12:44
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10