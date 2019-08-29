Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - по инициативе Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и ключевые региональные проблемы.

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

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