Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
РИА Новости
вчера в 17:20

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
РИА Новостивчера в 17:20
с чего всё началось
«Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения», — заявили
 в Кремле.
RT на русскомвчера в 16:42

Подробнее о событии

Путин обратился к Меркель с просьбой после провокации Киева в Керченском проливе

URA.Ruвчера в 17:51

Путин назвал провокацией случившееся в Керченском проливе

Lenta.ruвчера в 17:49

Путин и Меркель обсудили инцидент в Азово-Черноморской акватории

ТАССвчера в 17:22

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

РИА Новостивчера в 17:20

Путин призвал Меркель оказать воздействие на Киев из-за ситуации на Азове

РБКвчера в 17:12

Меркель созвонилась с Путиным из-за инцидента в Черном море

Газета.Ruвчера в 16:47

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Керченском проливе

RT на русскомвчера в 16:42
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Армия и оружие

В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.
Обновлено в 01:55
Политика

Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине

Российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" на Украине.
Обновлено в 01:54
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Обновлено в 01:57
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977).
Обновлено в 01:29
Политика

Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.
Обновлено в 01:45
Политика

Полянский не исключил возможности новых провокаций со стороны Украины

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT рассказал, что не исключает дальнейших провокаций со стороны украинский властей.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 01:40
Политика

Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
Обновлено в 01:40
Политика

ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве

Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, заявили в компании.
Обновлено в 01:56
Политика

Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева

Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 01:25
Политика

На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку

В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 01:51
Политика

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

"В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 01:42
Политика

Генпрокуратуру попросили проверить предложение заменить тело Ленина копией

Генпрокуратуру попросили проверить предложение депутата заменить в Мавзолее тело Владимира Ленина копией.
Обновлено в 01:38
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