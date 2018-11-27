Политика

Путин и Меркель обсудили инцидент в Черном море
Политика Сегодня
17:06

Российский лидер Владимир Путин провел по инициативе ФРГ телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба президента РФ. Отмечается, что главы государств обсудили инцидент, произошедший в воскресенье в Азово-Черноморской акватории.
Политика Сегодня17:06
с чего всё началось
«Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения», — заявили
 в Кремле.
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