Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа СпасителяГазета.Ru 17:21
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости". Кроме президента в храме также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
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Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Обновлено вчера в 07:31
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Эксперты: большинство антивирусов для Android не защищают устройства
Количество антивирусов для Android с каждым годом растёт, но далеко не все могут обеспечить защиту устройств.
Обновлено в 14:18
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.
Обновлено в 21:53
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Политика
Путин хочет упростить предоставление российского гражданства украинцам
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Православный мир отмечает сегодня Светлое Христово Воскресение - Пасху.
Обновлено в 18:28
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
На самом деле MU-X является перелицованной версией TrailBlazer, который в свою очередь создан на базе пикапа Colorado, только у последнего сзади установлены рессоры, а не пружины.
Обновлено вчера в 12:12
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Обновлено в 17:01
Энергетика
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»
Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 12:50