Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа СпасителяREGNUM вчера в 20:23

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя

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