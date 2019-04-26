Религия

Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа СпасителяREGNUM вчера в 20:23

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

RT на русскомвчера в 17:16

Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Коммерсантъвчера в 18:58

Православные христиане отмечают Пасху

РИА Новостивчера в 17:46

В России христиане сегодня отмечают Пасху

Эхо Москвы01:01

Путин и Медведев пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Интерфаксвчера в 17:09

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

ТАССвчера в 17:07

Пасхальные тайны Путина: является ли президент верующим человеком

Московский Комсомолец26 апреля в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:59
Политика

Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев

Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Авто

15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Театры

Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге

В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

Обновлено вчера в 23:38
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Кино

Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм о войне во Вьетнаме

В основе сюжета нового фильма Фаррелли лежит книга «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны).
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге

Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено вчера в 13:10
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о 40-метровой яхте

Nation News писало, что политолог усомнился в готовности Зеленского и его команды к разрешению ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Дмитрий Песков пошутил про рабочий график Владимира Путина

Обновлено вчера в 07:08
Здоровье

В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Депутат Рады назвал причину для возможного нападения России на Украину

Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу

"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:11
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное