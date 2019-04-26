Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа СпасителяREGNUM вчера в 20:23
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
RT на русскомвчера в 17:16
Пасхальные тайны Путина: является ли президент верующим человеком
Московский Комсомолец26 апреля в 09:58
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