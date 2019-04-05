Экономика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 годЭксперт-Татарстан 13 апреля в 12:02
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитались о своих доходах в 2018 году. Согласно опубликованной декларации, Медведев увеличил заработок на 1,4 млн рублей, обогнав по этому показателю президента страны.
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Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
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Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Политика
Встреча лидеров России и КНДР может состояться в конце апреля
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
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Обновлено вчера в 15:08
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Наука
Ученые опровергли миф о женщинах Древнего Египта
Специалисты из Альбертского университета в Канаде смогли опровергнуть популярный миф о жительницах Древнего Египта.
Обновлено в 00:58
Общество
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Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год
"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 13:46
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре в бытовом строении погибли три человека
При пожаре в бытовом строении в Берёзовском районе Красноярского края погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Подростка застрелили из проезжающего автомобиля в Мордовии
Предположительно, юношу застрелили из проезжавшей машины, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика
Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50
Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Обновлено в 00:14
Политика
В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР
Введение сухого закона в 1985 году стало одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, считает японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено вчера в 14:28
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено вчера в 08:40
Здоровье
Столичные врачи рассказали о вреде долгого лежания в ванной
Обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов заявил, что ванна и душ предпочтительнее подходят именно для регулярного использования.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
«Реал» поспорит с «МЮ» за полузащитника «Вест Хэма» Райса
Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом. Об этом рассказал экс-игрок «молотобойцев» Скотт Минто.
Обновлено в 01:57