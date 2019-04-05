Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости 12 апреля в 11:33

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Один камчатский сенатор оказался богаче всего федерального правительства

Ведомости17:32

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

РИА Новости12 апреля в 11:33

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБК12 апреля в 18:17

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфакс12 апреля в 13:46

Рубли в годовом измерении

Российская газета13:14

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАСС12 апреля в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ12 апреля в 11:46
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Клопп считает, что «Ливерпуль» доминировал над «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Челси» (2:0). По словам Клоппа, это хороший матч против сильного соперника.
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Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
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В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
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Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео

Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.
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Общество

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Баскетбол

«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
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Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
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Даниил Квят получил штрафные баллы

На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
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В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

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Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

Эксперты назвали самые доступные кроссоверы и внедорожники на российском авторынке.
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Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
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Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Общество

Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля

Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
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Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
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Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
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