Политика

Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 годЭксперт-Татарстан 13 апреля в 12:02

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитались о своих доходах в 2018 году. Согласно опубликованной декларации, Медведев увеличил заработок на 1,4 млн рублей, обогнав по этому показателю президента страны.
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