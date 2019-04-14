Политика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 годЭксперт-Татарстан вчера в 12:02
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитались о своих доходах в 2018 году. Согласно опубликованной декларации, Медведев увеличил заработок на 1,4 млн рублей, обогнав по этому показателю президента страны.
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18 миллионов на двоих: опубликованы декларации о доходах Путина и Медведева
Vologda-poisk.ruвчера в 13:04
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
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