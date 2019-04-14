Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 годЭксперт-Татарстан вчера в 12:02

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитались о своих доходах в 2018 году. Согласно опубликованной декларации, Медведев увеличил заработок на 1,4 млн рублей, обогнав по этому показателю президента страны.

Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год

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