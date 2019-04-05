Экономика

Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 годToDay News Ufa вчера в 14:01

Оказалось, что Президента России в 2018 доходы уменьшились в два раза: 8, 648 млн. рублей (ранее 18,7 млн. рублей).
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Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

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Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

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Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
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Политика

Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

Обновлено в 05:59
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

Обновлено в 06:26
Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:04
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Кино

Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты

Обновлено в 08:19
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнёром России

Евросоюз уступил лидерство в торговле с Россией странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 09:27
Политика

Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Спорт

Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 10:32
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Спорт

«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
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Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
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