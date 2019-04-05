Экономика
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 годToDay News Ufa вчера в 14:01
Оказалось, что Президента России в 2018 доходы уменьшились в два раза: 8, 648 млн. рублей (ранее 18,7 млн. рублей).
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Политика
Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:04
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Кино
Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты
Обновлено в 08:19
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Политика
ЕС перестал быть главным торговым партнёром России
Евросоюз уступил лидерство в торговле с Россией странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 09:27
Политика
Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 10:32
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Спорт
«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ
Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 08:28
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15